Масштабний вибух і пожежа в Сумах: двоє людей в реанімації

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу в результаті вибуху на підприємстві в Сумах.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення про вибух з подальшим горінням на території одного з підприємств на вул. Лінійна в Сумах надійшло о 10:51. На місце події прибули чергові караули 1-ї і 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин.\r\nНа момент прибуття пожежних горіння відбувалося всередині виробничого цеху. Вогонь охопив виробниче обладнання й утеплювач для стін на площі 50 кв. м.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПожежа на підприємстві. Фото: Фото: ДСНС Сумської області\r\nЗазначається, що існувала загроза подальшого розповсюдження вогню. О 11:17 пожежу було локалізовано, о 11:55 - ліквідовано. Інформація про причини вибуху і травмованих встановлюється.\r\nВсього на місці події працювало 26 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.\r\n\r\nЗа інформацією Національної поліції Сумської області, в результаті вибуху постраждали 10 працівників, 2 з них знаходяться в реанімаціі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа місці події працюють співробітники поліції. Проводяться всі необхідні слідчі дії для з'ясування причин і обставин того, що сталося. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Києвом рятувальники ліквідували загоряння торфу площею 2 га. Також у Полтавській області розгорілася масштабна лісова пожежа.\r\nКрім того, пожежа без жертв сталася у військовому госпіталі в Луцьку.