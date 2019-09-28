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28 вересня 2019, субота, 14:42 6 Доповнено
Події 2019-09-28T14:45:21+03:00
Українські Новини
Масштабний вибух і пожежа в Сумах: двоє людей в реанімації

Масштабний вибух і пожежа в Сумах: двоє людей в реанімації

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу в результаті вибуху на підприємстві в Сумах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Повідомлення про вибух з подальшим горінням на території одного з підприємств на вул. Лінійна в Сумах надійшло о 10:51. На місце події прибули чергові караули 1-ї і 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

На момент прибуття пожежних горіння відбувалося всередині виробничого цеху. Вогонь охопив виробниче обладнання й утеплювач для стін на площі 50 кв. м.

Пожежа на підприємстві. Фото: Держнс Сумкской областіПожежа на підприємстві. Фото: Фото: ДСНС Сумської області

Зазначається, що існувала загроза подальшого розповсюдження вогню. О 11:17 пожежу було локалізовано, о 11:55 - ліквідовано. Інформація про причини вибуху і травмованих встановлюється.

Всього на місці події працювало 26 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.

За інформацією Національної поліції Сумської області, в результаті вибуху постраждали 10 працівників, 2 з них знаходяться в реанімаціі.

На місці події працюють співробітники поліції. Проводяться всі необхідні слідчі дії для з'ясування причин і обставин того, що сталося. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом рятувальники ліквідували загоряння торфу площею 2 га. Також у Полтавській області розгорілася масштабна лісова пожежа.

Крім того, пожежа без жертв сталася у військовому госпіталі в Луцьку.

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Пожежа на підприємстві. Фото: ДСНС Сумської області
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