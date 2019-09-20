Пожар без жертв произошел в военном госпитале в Луцке

Пожар без жертв произошел в ночь на пятницу в военном госпитале в Луцке. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.\r\n"В Луцке ликвидирован пожар в военном госпитале", - говорится в сообщении.\r\n20 сентября в 2:25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской.\r\nВ 2:36 к месту вызова прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПлощадь пожара составляла около 500 кв. м.\r\nПожар тушили 12 единиц пожарно-спасательной техники.\r\nБыл эвакуирован 91 человек, в том числе 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.\r\nСейчас пациенты госпиталя размещены в Луцкой городской клинической больнице.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПострадавших от пожара нет.\r\nВ 3:12 пожар был локализован, в 5:00 - ликвидирован.\r\nПродолжается разбор конструкций.\r\nПричина пожара устанавливается.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 12 сентября начался пожар на военном полигоне в Черниговской области, 13 сентября ГосЧС локализовала пожар.