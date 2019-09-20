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20 сентября 2019, пятница, 08:52 18
Происшествия 2019-09-20T08:53:56+03:00
Українські Новини
Пожар без жертв произошел в военном госпитале в Луцке

Пожар без жертв произошел в военном госпитале в Луцке

Пожар без жертв произошел в ночь на пятницу в военном госпитале в Луцке. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

"В Луцке ликвидирован пожар в военном госпитале", - говорится в сообщении.

20 сентября в 2:25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской.

В 2:36 к месту вызова прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка.

Площадь пожара составляла около 500 кв. м.

Пожар тушили 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Был эвакуирован 91 человек, в том числе 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.

Сейчас пациенты госпиталя размещены в Луцкой городской клинической больнице.

Пострадавших от пожара нет.

В 3:12 пожар был локализован, в 5:00 - ликвидирован.

Продолжается разбор конструкций.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, 12 сентября  начался пожар на военном полигоне в Черниговской области, 13 сентября ГосЧС локализовала пожар.

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