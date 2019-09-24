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24 сентября 2019, вторник, 20:44 91
Происшествия 2019-09-24T20:44:32+03:00
Українські Новини
Под Киевом спасатели ликвидировали возгорание торфа площадью в 2 га

Под Киевом спасатели ликвидировали возгорание торфа площадью в 2 га

Возгорание торфа.Скриншот:youtube/ГУ ГосЧс в Киевской области
Возгорание торфа.Скриншот:youtube/ГУ ГосЧс в Киевской области

Во вторник, 24 сентября спасателями было ликидировано возгорание торфяных залежей в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧс), передают Українські Новини.

Согласно сообщению, пожар начался в селе Подгорцы Обуховского района. Его обнаружили спасатели во время осмотра мест залежей торфяников.

 

Спасатели отмечают, что площадь возгорания составляет 2 га.

Как заявили работники ГосЧс, возгорание торфа вызвал огонь, в котором пожилая женщина, которую обнаружили спасатели, сжигала остатки сухой растительности.

Рядом с торфяными залежами, вблизи территории садового общества "Механик", обнаружено еще несколько мест сжигания мусора и остатков растительности местными жителями. На месте работали спасатели 46-ДПРЧ пгт Козин.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября в Деснянском районе Киева произошло возгорание автоцистерн с топливом.

Сообщалось, что горело 8 автоцистерн с топливом. Для защиты 12 автоцистерн с топливом и грузового поезда было подано 6 лафетных стволов и 2 ствола А.

Кроме того, в тот же день в Голосеевском районе Киева произошел пожар в офисном помещении.

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