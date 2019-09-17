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17 сентября 2019, вторник, 11:12 123
Происшествия 2019-09-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Полтавской области разгорелся масштабный лесной пожар

В Полтавской области разгорелся масштабный лесной пожар

Сгоревший лес. Фото: pl.dsns.gov.ua
Сгоревший лес. Фото: pl.dsns.gov.ua

В Полтавской области между селами Руденковка и Пудловка возник масштабный лесной пожар. Спасателям понадобились почти сутки, чтобы справиться с огнем, сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 17 сентября.

Так, накануне стало известно о лесном пожаре в Новосанжарском районе. Общая площадь леса 200 гектаров. Огонь мог распространиться на два населенных пункта – Пудловку и Марьяновку.

На место пожара были направлены подразделения ГСЧС из Полтавы, Кременчуга, а также с Новосанжарского, Решетиловского и Козельщинского районов. Всего было привлечено 60 человек, 22 единицы техники, включая два пожарных самолета.

Благодаря совместным усилиями пожарных, работников лесного хозяйства и работников железной дороги масштабный пожар в 19:30 был локализован, а в 7:40 вторника – ликвидирован.

Огонь уничтожил почти 20 гектаров леса, а также 20 гектаров камыша и сухой растительности. Также в селе Пудловка огнем уничтожены две заброшенные хозяйственные постройки, находившиеся вблизи лесного массива и одно хозяйственное здание в частном домовладении. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

14 сентября, в Ровенской области на свалке начался масштабный пожар возле села Бармаки.

Также ранее в Херсонской области горел лес в августе, и масштабный лесной пожар тушили в июле.

А в среду, 11 сентября, возле села Новые Соколы Ивановского района Киевской области загорелся лес. С территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га.

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