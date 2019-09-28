НСЖУ просить Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста

Прес-секретар Президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів. Таку думку висловив у себе на сторінці в Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, коментуючи вчорашні інциденти на прес-конференції Володимира Зеленського, коли прес-секретар президента Юлія Мендель не дала журналістам задати питання Президенту.

"Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування - це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися", - написав Томіленко.

Також голова НСЖУ висловив солідарність з колегами з програми "Схеми" Схеми: корупція в деталях - RFERL і американським журналістом Christopher Miller, який працює в Києві для "Радіо Свобода".

"Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природньо. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності - найгірша з можливих реакцій влади", - написав Томіленко.

Також НСЖУ закликав Офіс Президента та прес-секретаря Президента Юлії Мендель переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які сталися.

"І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа - це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами", - переконаний Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Тим часом, з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського.