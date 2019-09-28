Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях

У серпні середня заробітна плата зменшилася у порівнянні з липнем на 4%, або на 434 гривні до 10 537 гривень в місяць, у той час, як показник середньої зарплати для пенсії зменшився

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становить 15 694 гривень/місяць. Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 8 017 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в серпні, гривень:

серпень серпень в % до липня Середня 10 537 96,0 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства 8 796 89,1 Промисловість 12 051 98,0 - Добувна промисловість 16 207 99,5 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11 370 98,0 - Обробна промисловість 10 532 98,9 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 678 97,6 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9 546 94,9 - виробництво деревини й виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 17 828 111,9 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12 189 102,1 - хімічне виробництво 19 375 96,8 - виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів 10 636 96,5 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів 13 952 98,5 - металургія й обробка металу 11 097 97,0 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 585 99,3 - виробництво електричного й електронного обладнання 10 761 101,2 - виробництво машин і обладнання 10 300 96,9 - виробництво транспортного обладнання 11 583 95,3 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 11 137 96,3 - Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 13 637 96,8 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 707 99,0 Будівництво 9 605 100,8 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11 012 99,3 Транспорт і зв'язок 12 157 97,3 Тимчасове розміщення й організація харчування 7 015 102,7 Інформація і телекомунікації 17 226 99,6 Фінансова діяльність 18 649 95,8 Операції з нерухомістю 8 745 98,6 Професійна, наукова і технічна діяльність 14 102 98,6 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 777 95,1 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 16 155 99,2 Освіта 7 349 87,1 Охорона здоров'я та соціальна допомога 7 067 97,3 Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: 8 026 88,6 Надання інших послуг 9 345 103,0

Як повідомляли Українські Новини, Україна відстає за рівнем зарплати майже від половини країн СНД. Раніше середня зарплата продовжила зростати.