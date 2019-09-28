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28 вересня 2019, субота, 06:20 16
Економіка 2019-09-28T06:20:01+03:00
Українські Новини
Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях

Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях

Зарплата.
Зарплата.

У серпні середня заробітна плата зменшилася у порівнянні з липнем на 4%, або на 434 гривні до 10 537 гривень в місяць, у той час, як показник середньої зарплати для пенсії зменшився.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становить 15 694 гривень/місяць. Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 8 017 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в серпні, гривень:

  серпень серпень в % до липня
Середня 10 537 96,0
Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства 8 796 89,1
Промисловість 12 051 98,0
- Добувна промисловість 16 207 99,5
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11 370 98,0
- Обробна промисловість 10 532 98,9
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 678 97,6
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9 546 94,9
- виробництво деревини й виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 17 828 111,9
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12 189 102,1
- хімічне виробництво 19 375 96,8
- виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів 10 636 96,5
- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів 13 952 98,5
- металургія й обробка металу 11 097 97,0
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 585 99,3
- виробництво електричного й електронного обладнання 10 761 101,2
- виробництво машин і обладнання 10 300 96,9
- виробництво транспортного обладнання 11 583 95,3
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 11 137 96,3
- Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 13 637 96,8
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 707 99,0
Будівництво 9 605 100,8
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11 012 99,3
Транспорт і зв'язок 12 157 97,3
Тимчасове розміщення й організація харчування 7 015 102,7
Інформація і телекомунікації 17 226 99,6
Фінансова діяльність 18 649 95,8
Операції з нерухомістю 8 745 98,6
Професійна, наукова і технічна діяльність 14 102 98,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 777 95,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 16 155 99,2
Освіта 7 349 87,1
Охорона здоров'я та соціальна допомога 7 067 97,3
Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: 8 026 88,6
Надання інших послуг 9 345 103,0

Як повідомляли Українські Новини, Україна відстає за рівнем зарплати майже від половини країн СНД. Раніше середня зарплата продовжила зростати.

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