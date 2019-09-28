Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях

У серпні середня заробітна плата зменшилася у порівнянні з липнем на 4%, або на 434 гривні до 10 537 гривень в місяць, у той час, як показник середньої зарплати для пенсії зменшився.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становить 15 694 гривень\/місяць. Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 8 017 гривень\/місяць.\r\nСередня заробітна плата населення України в серпні, гривень:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nсерпень\r\nсерпень в % до липня\r\n\r\n\r\nСередня\r\n10 537\r\n96,0\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства\r\n8 796\r\n89,1\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n12 051\r\n98,0\r\n\r\n\r\n- Добувна промисловість\r\n16 207\r\n99,5\r\n\r\n\r\n- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу\r\n11 370\r\n98,0\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n10 532\r\n98,9\r\n\r\n\r\n- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби\r\n7 678\r\n97,6\r\n\r\n\r\n- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття\r\n9 546\r\n94,9\r\n\r\n\r\n- виробництво деревини й виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність\r\n17 828\r\n111,9\r\n\r\n\r\n- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки\r\n12 189\r\n102,1\r\n\r\n\r\n- хімічне виробництво\r\n19 375\r\n96,8\r\n\r\n\r\n- виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів\r\n10 636\r\n96,5\r\n\r\n\r\n- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів\r\n13 952\r\n98,5\r\n\r\n\r\n- металургія й обробка металу\r\n11 097\r\n97,0\r\n\r\n\r\n- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції\r\n12 585\r\n99,3\r\n\r\n\r\n- виробництво електричного й електронного обладнання\r\n10 761\r\n101,2\r\n\r\n\r\n- виробництво машин і обладнання\r\n10 300\r\n96,9\r\n\r\n\r\n- виробництво транспортного обладнання\r\n11 583\r\n95,3\r\n\r\n\r\n- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання\r\n11 137\r\n96,3\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря\r\n13 637\r\n96,8\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n8 707\r\n99,0\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n9 605\r\n100,8\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n11 012\r\n99,3\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n12 157\r\n97,3\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення й організація харчування\r\n7 015\r\n102,7\r\n\r\n\r\nІнформація і телекомунікації\r\n17 226\r\n99,6\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n18 649\r\n95,8\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n8 745\r\n98,6\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова і технічна діяльність\r\n14 102\r\n98,6\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування\r\n8 777\r\n95,1\r\n\r\n\r\nДержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n16 155\r\n99,2\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n7 349\r\n87,1\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я та соціальна допомога\r\n7 067\r\n97,3\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги й відпочинок:\r\n8 026\r\n88,6\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n9 345\r\n103,0\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна відстає за рівнем зарплати майже від половини країн СНД. Раніше середня зарплата продовжила зростати.