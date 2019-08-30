Средняя зарплата продолжает расти: где и кому в Украине платят больше всего

В июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nСамый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 249 гривен\/месяц.\r\nСамый низкий уровень зафиксирован в Херсонской области, где средняя зарплата составила 8 547 гривен\/месяц.\r\nСредняя заработная плата населения Украины в июле, гривен:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nиюль\r\nиюль в % к июню\r\n\r\n\r\nСредняя\r\n10 971\r\n101,7\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n9 875\r\n111,8\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n12 293\r\n105,7\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n16 293\r\n106,6\r\n\r\n\r\n- из него добыча каменного, бурого угля и торфа\r\n11 602\r\n104,9\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n10 654\r\n107,9\r\n\r\n\r\n- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия\r\n7 868\r\n105,5\r\n\r\n\r\n- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви\r\n10 063\r\n109,1\r\n\r\n\r\n- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность\r\n15 937\r\n98,3\r\n\r\n\r\n- производство кокса, продуктов нефтепереработки\r\n11 934\r\n103,4\r\n\r\n\r\n- химическое производство\r\n20 013\r\n108,5\r\n\r\n\r\n- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов\r\n11 024\r\n108,5\r\n\r\n\r\n- производство резиновых и пластмассовых изделий и других неметаллических минеральных изделий\r\n14 171\r\n102,4\r\n\r\n\r\n- металлургия и обработка металла\r\n11 443\r\n102,2\r\n\r\n\r\n- производство компьютеров, электронной и оптической продукции\r\n12 673\r\n101,8\r\n\r\n\r\n- производство электрического и электронного оборудования\r\n10 634\r\n108,8\r\n\r\n\r\n- производство машин и оборудования\r\n10 624\r\n97,7\r\n\r\n\r\n- производство транспортного оборудования\r\n12 151\r\n104,0\r\n\r\n\r\n- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования\r\n11 564\r\n106,5\r\n\r\n\r\nПоставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n14 094\r\n107,0\r\n\r\n\r\nВодоснабжение; канализация, обращение с отходами\r\n8 798\r\n108,6\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n9 529\r\n103,5\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n11 095\r\n104,5\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n12 494\r\n107,7\r\n\r\n\r\nВременное размещение и организация питания\r\n6 833\r\n99,4\r\n\r\n\r\nИнформация и телекоммуникации\r\n17 299\r\n98,3\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n19 459\r\n107,5\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n8 869\r\n99,6\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n14 299\r\n101,5\r\n\r\n\r\nДеятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания\r\n9 229\r\n108,4\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n16 287\r\n107,8\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n8 439\r\n86,7\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n7 259\r\n96,3\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n9 063\r\n86,0\r\n\r\n\r\nПредоставление других услуг\r\n9 074\r\n100,9\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 5,3%, или на 544 гривны до 10 783 гривен в месяц.\r\nТем временем за полгода пенсия возросла на 13,6%: самые богатые пенсионеры в Киеве, самые бедные - в Тернополе.\r\nКроме того, зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели.\r\nА долги по зарплате растут третий месяц подряд.