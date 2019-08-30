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30 августа 2019, пятница, 08:51 190
Экономика 2019-08-30T08:55:48+03:00
Українські Новини
Средняя зарплата продолжает расти: где и кому в Украине платят больше всего

Средняя зарплата продолжает расти: где и кому в Украине платят больше всего

Деньги
Деньги

В июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 249 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Херсонской области, где средняя зарплата составила 8 547 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в июле, гривен:

  июль июль в % к июню
Средняя 10 971 101,7
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9 875 111,8
Промышленность 12 293 105,7
- Добывающая промышленность 16 293 106,6
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 602 104,9
- Обрабатывающая промышленность 10 654 107,9
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 868 105,5
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 10 063 109,1
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15 937 98,3
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 11 934 103,4
- химическое производство 20 013 108,5
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 11 024 108,5
- производство резиновых и пластмассовых изделий и других неметаллических минеральных изделий 14 171 102,4
- металлургия и обработка металла 11 443 102,2
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12 673 101,8
- производство электрического и электронного оборудования 10 634 108,8
- производство машин и оборудования 10 624 97,7
- производство транспортного оборудования 12 151 104,0
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11 564 106,5
Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 14 094 107,0
Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 8 798 108,6
Строительство 9 529 103,5
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11 095 104,5
Транспорт и связь 12 494 107,7
Временное размещение и организация питания 6 833 99,4
Информация и телекоммуникации 17 299 98,3
Финансовая деятельность 19 459 107,5
Операции с недвижимостью 8 869 99,6
Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 299 101,5
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9 229 108,4
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 16 287 107,8
Образование 8 439 86,7
Здравоохранение и социальная помощь 7 259 96,3
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 9 063 86,0
Предоставление других услуг 9 074 100,9

Как сообщали Українські Новини, в июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 5,3%, или на 544 гривны до 10 783 гривен в месяц.

Тем временем за полгода пенсия возросла на 13,6%: самые богатые пенсионеры в Киеве, самые бедные - в Тернополе.

Кроме того, зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели.

А долги по зарплате растут третий месяц подряд.

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