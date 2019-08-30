Средняя зарплата продолжает расти: где и кому в Украине платят больше всего

В июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 249 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Херсонской области, где средняя зарплата составила 8 547 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в июле, гривен:

июль июль в % к июню Средняя 10 971 101,7 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9 875 111,8 Промышленность 12 293 105,7 - Добывающая промышленность 16 293 106,6 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 602 104,9 - Обрабатывающая промышленность 10 654 107,9 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 868 105,5 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 10 063 109,1 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15 937 98,3 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 11 934 103,4 - химическое производство 20 013 108,5 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 11 024 108,5 - производство резиновых и пластмассовых изделий и других неметаллических минеральных изделий 14 171 102,4 - металлургия и обработка металла 11 443 102,2 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12 673 101,8 - производство электрического и электронного оборудования 10 634 108,8 - производство машин и оборудования 10 624 97,7 - производство транспортного оборудования 12 151 104,0 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11 564 106,5 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 14 094 107,0 Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 8 798 108,6 Строительство 9 529 103,5 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11 095 104,5 Транспорт и связь 12 494 107,7 Временное размещение и организация питания 6 833 99,4 Информация и телекоммуникации 17 299 98,3 Финансовая деятельность 19 459 107,5 Операции с недвижимостью 8 869 99,6 Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 299 101,5 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9 229 108,4 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 16 287 107,8 Образование 8 439 86,7 Здравоохранение и социальная помощь 7 259 96,3 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 9 063 86,0 Предоставление других услуг 9 074 100,9

Как сообщали Українські Новини, в июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 5,3%, или на 544 гривны до 10 783 гривен в месяц.

Тем временем за полгода пенсия возросла на 13,6%: самые богатые пенсионеры в Киеве, самые бедные - в Тернополе.

Кроме того, зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели.

А долги по зарплате растут третий месяц подряд.