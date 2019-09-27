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27 вересня 2019, пʼятниця, 16:43 13
Події 2019-09-27T16:43:10+03:00
Українські Новини
Техногенна катастрофа в Бразилії: десятки пляжів забруднено нафтою

Техногенна катастрофа в Бразилії: десятки пляжів забруднено нафтою

Розлив нафти. Фото: SERGIPE STATE GOVERNMENT
Розлив нафти. Фото: SERGIPE STATE GOVERNMENT

Пляжі вздовж північно-східного узбережжя Бразилії забруднив великий розлив нафти, походження якої поки невідомо. З такою проблемою країна стикається вперше. Про це повідомляє BBC.

Вперше велика нафтова пляма, площа якої сягає 1500 км (932 миль), було виявлено 2 вересня. Вона зачепила 105 місць у восьми штатах країни, в тому числі популярні пляжі Прайя-ду-Футуро в Сеарі і Марагожі в Алагоасі. Також були знайдені шість мертвих морських черепах і птах, проте не підтверджується, що вони постраждали саме від розливу нафти.

Штати, постраждалі від забруднення. Карта: ВВСШтати, постраждалі від забруднення. Фото: ВВС

Для дослідження походження нафти бразильською державною компанією Petrobras були взяті її зразки, аналіз яких показав що нафта не була вироблена в Бразилії, проте походить з одного джерела. Місцева влада вважає, що забруднення - наслідки аварії на танкері, який перевозив нафту недалеко від узбережжя, на користь чого свідчить виявлення двох бочок з нафтою на пляжах штату Сержипі.

В районах, які постраждали від техногенної катастрофи, проводиться операція з очищення. Найбільше забруднення зачепило штат Ріу-Гранді-ду-Норті, однак нові плями нафти були також виявлені в Мараньяне.

"У нас ніколи не було такої аварії в Бразилії ... Це перший раз, коли ми бачимо аварію з невизначеним джерелом, що зачіпає так багато штатів", - заявив координатор екологічного агентства Ibama Фернанда Пірілло.

Постраждала черепаха. Фото: @institutoverdeluzПостраждала черепаха. Фото: @institutoverdeluz

Багато захисників природи вважають, що проблема - наслідок недостатньої уваги держави до екологічних проблем, а також того, що президент Бразилії Жаір Болсонару урізав бюджет природоохоронних органів і неодноразово критикував діяльність неурядових груп та активістів. "В Бразилії мало човнів і аналітиків, які стежать за тим, що відбувається в наших водах", - заявила Анна Кароліна Лобо, координатор морської програми природоохоронної групи WWF в Бразилії.

Як повідомляли Українські новини, забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані, а танучий льодовик у масиві Монблан може обрушитися на людей.

Також, дослідження показали, що Чорне море вдвічі брудніше, ніж Середземне.

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