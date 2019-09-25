Удар глобального потепления: тающий ледник в массиве Монблан может обрушиться на людей

Итальянские власти закрыли дороги и эвакуировали горные хижины после того, как эксперты предупредили, что часть ледника на Монблане может разрушиться.

Об это сообщает "BBC News".

По словам официальных лиц, около 250 000 кубических метров льда могут вырваться из ледника Планпинье на вершине Гран-Жорас. Массив Монблан - самая высокая горная цепь Западной Европы.

Желтым выделена область ледника, находящаяся под угрозой разрушения. Фото: Сomune Сourmayeur

Во вторник мэр Курмайора Стефано Мизерокки подписал приказ о закрытии дорог в Валь Ферре на итальянской стороне Монблана после того, как эксперты предупредили, что участок ледника спускается вниз со скоростью 50-60 см в день.

Он сказал, что не существует угрозы для жилых районов или туристических объектов, но горные хижины в районе Рошфор эвакуируются в качестве меры предосторожности.

"Эти явления еще раз показывают, как гора переживает период серьезных изменений из-за климатических факторов и, следовательно, она особенно уязвима", - сказал Мизерокки.

Эксперты из регионального правительства Валле-д'Аоста и Фонда Монта-Сикура (Fondazione Montagna Sicura) говорят, что невозможно точно предсказать, когда масса льда может разрушиться.

Ледник Планпинье находится под пристальным наблюдением с 2013 года в попытке установить частоту таяния льда. Но власти предупреждают, что "системы оповещения" не существует.

Как сообщали Українські Новини, самый старый и толстый морской ледник в Арктике начал разрушаться. Ранее гигантский 300-футовый ледник прошел мимо города в Гренландии. Также ученые посчитали, что Лондон, Нью-Йорк и Шанхай могут оказаться под водой в ближайшие 90 лет.