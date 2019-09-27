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27 вересня 2019, пʼятниця, 16:26 51
Політика 2019-09-27T16:40:06+03:00
Українські Новини
Данилюк звільнився з-за конфлікту з Богданом, - ЗМІ

Данилюк звільнився з-за конфлікту з Богданом, - ЗМІ

Міністр фінансів Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Міністр фінансів Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з-за конфлікту з головою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в оточенні глави РНБО.

зокрема, Данилюк не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".

У свою чергу, співрозмовники видання в Офісі президент говорять про Данилюка як про малоэффективном менеджері: "Він ніякий і плете інтриги. Не показав результату з моменту призначення. Думали його відправити у США послом, але і це ризиковано".

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк подав відставку з посади секретаря РНБО.

А в прес-службі Данилюка заявили, що він знаходиться на робочому місці та не подавав у відставку.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Данилюк подав у відставку і може бути призначений послом у Великобританії або США.

Також у ЗМІ з'явилася заява глави Офісу президента Андрія Богдана про своє звільнення. Незабаром Богдан підтвердив, що таку заяву написав. Також президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени його команди написали такі заяви відразу ж після приходу у владу.

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