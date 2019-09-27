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27 вересня 2019, пʼятниця, 16:19 36
Верховна Рада і партії 2019-09-27T17:00:50+03:00
Українські Новини
Жеваго виїхав з України, - джерело

Жеваго виїхав з України, - джерело

Костянтин Жеваго. Фото Hubs
Костянтин Жеваго. Фото Hubs

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради і співвласник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго знаходиться за кордоном у той час, як ДБР заочно повідомило Жеваго про підозру.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він не в Україні і не повертався з-за кордону", - сказав він.

Джерело не повідомило, в якій країні перебуває Жеваго.

Йому повідомили про підозру у ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, що перебуває у віданні посадової особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу. Матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати Жеваго, який є бенефіціарним власником банку, причетним до організації злочинної схеми по розтраті грошей фінансової установи.

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит у ДБР. Раніше САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-мільярдера Жеваго.

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