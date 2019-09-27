Через футбол у вихідний можуть обмежити роботу трьох станцій метро Києва

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" в зв'язку з проведенням футбольного матчу в Національному спортивному комплексі "Олімпійський" 29 вересня після того, як в київському метро через збій системи продажу Kyiv Smart Card відновили продаж жетонів

Про це йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену, передають Українські Новини.

"29 вересня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і СК "Дніпро-1" (Дніпро) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - сказано в ньому.

Зазначається, що можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після закінчення матчу з метою забезпечення належного перевезення уболівальників.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на дорогах і в метро стався колапс через зловмисника на мосту Метро. Також за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.