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27 вересня 2019, пʼятниця, 14:18 5
Lifestyle 2019-09-27T14:45:02+03:00
Українські Новини
Facebook зупиняє погоню користувачів за лайками

Facebook зупиняє погоню користувачів за лайками

Лайк. Скріншот: Facebook
Лайк. Скріншот: Facebook

З 27 вересня Facebook запускає функцію, яка не дозволить користувачам бачити кількість позначок "мені подобається" на сторінці іншої людини. Цю цифру буде бачити тільки власник облікового запису. Про це повідомляє BBC.

Зміна поки не зачепить усіх, пілотний проект будуть випробовувати з 27 вересня на жителях Австралії. Надалі зону дії функції планують розширити. З липня аналогічне нововведення вже тестують в деяких країнах на користувачах іншої соцмережі - Іnstagram.

Кількість лайків та інших відміток під записами на сторінці буде видно тільки її власнику, що дозволить "знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж". Як зазначається, популярність у соцмережах може впливати на психічне здоров'я користувачів, особливо молоді, тому ці заходи вживаються для їх користі.

"Мова йде про те, щоб прибрати цей показник з рівняння - це дозволить людям зосередитися на якості контенту, який вони оприлюднюють, і не думати про реакцію, яку це викличе", - пояснила представниця компанії Міа Гарлік.

Як повідомляли Українські новини, в Instagram обмежать перегляд постів про дієти і пластичні операції, а Facebook запустив свій аналог сайту знайомств.

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