Столицю паралізували затори через аварії, ремонти і страйк киян

У п'ятницю, 27 вересня, деякі райони Києва "скували" великі пробки. Про це свідчать дані Google Maps. Про те, на які столичні вулиці поки краще не їхати, розкажуть Українські новини.

На правому березі затори традиційно спостерігаються в центрі - найбільша завантаженість на вулицях Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайлівській, Жилянській, Круглоуніверситетській, Мечникова і бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки. Також з-за аварії ускладнений рух на бульварі Дружби народів і Набережному шосе в районі розв'язки біля мосту Патона. З-за двох ДТП затори також на проспекті Валерія Лобановського в районі Деміївської площі.

Затори в центрі Києва. Скріншот: Google Maps

У Солом'янському районі стоїть вулиця Чорновола і Повітрофлотський проспект в районі "Жулян". У Святошинському - "бордові" проспект Леся Курбаса і деякі прилеглі вулиці. З-за ремонту Шулявського шляхопроводу ускладнено рух на проспекті Перемоги. В Оболонському районі дуже повільний рух на вулиці Богатирській.

Дуже великі проблеми для проїзду транспорту спостерігаються на проспекті Науки від Столичного шосе до Інституту ядерних досліджень. Причиною став страйк мешканців ЖК "Деміївський квартал", які вже не перший раз перекривають дорогу з-за того, що в їхніх оселях відключили комунікації.

Затори на проспекті Науки. Скріншот:Google Maps

Люди просто ходять туди-назад по пішохідному переходу і пропускають по декілька автомобілів на хвилину, чим викликають обурення водіїв і пасажирів громадскього транспорту.

Страйк на проспекті Науки

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Лівий берег менш завантажений - там великі проблеми з рухом транспорту тільки на вулиці Гната Хоткевича і на Броварському проспекті.

Як повідомляли Україньскі новини, в перший навчальний понеділок Київ "окупували" затори.

Раніше Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами, а КМДА повідомила, що рух на Південному мосту обмежать на два тижні.