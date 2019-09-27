Столицю паралізували затори через аварії, ремонти і страйк киян

У п'ятницю, 27 вересня, деякі райони Києва "скували" великі пробки. Про це свідчать дані Google Maps. Про те, на які столичні вулиці поки краще не їхати, розкажуть Українські новини.\r\nНа правому березі затори традиційно спостерігаються в центрі - найбільша завантаженість на вулицях Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайлівській, Жилянській, Круглоуніверситетській, Мечникова і бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки. Також з-за аварії ускладнений рух на бульварі Дружби народів і Набережному шосе в районі розв'язки біля мосту Патона. З-за двох ДТП затори також на проспекті Валерія Лобановського в районі Деміївської площі.\r\nЗатори в центрі Києва. Скріншот: Google Maps\r\nУ Солом'янському районі стоїть вулиця Чорновола і Повітрофлотський проспект в районі "Жулян". У Святошинському - "бордові" проспект Леся Курбаса і деякі прилеглі вулиці. З-за ремонту Шулявського шляхопроводу ускладнено рух на проспекті Перемоги. В Оболонському районі дуже повільний рух на вулиці Богатирській.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДуже великі проблеми для проїзду транспорту спостерігаються на проспекті Науки від Столичного шосе до Інституту ядерних досліджень. Причиною став страйк мешканців ЖК "Деміївський квартал", які вже не перший раз перекривають дорогу з-за того, що в їхніх оселях відключили комунікації.\r\nЗатори на проспекті Науки. Скріншот:Google Maps\r\nЛюди просто ходять туди-назад по пішохідному переходу і пропускають по декілька автомобілів на хвилину, чим викликають обурення водіїв і пасажирів громадскього транспорту.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСтрайк на проспекті Науки\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yITnykKTetA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЛівий берег менш завантажений - там великі проблеми з рухом транспорту тільки на вулиці Гната Хоткевича і на Броварському проспекті.\r\nЯк повідомляли Україньскі новини, в перший навчальний понеділок Київ "окупували" затори.\r\nРаніше Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами, а КМДА повідомила, що рух на Південному мосту обмежать на два тижні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n