ГПУ просить Вищий антикорупційний суд дозволити розслідування проти Клюєва

Генеральна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд дозволити спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони, ексголови Адміністрації президента Андрія Клюєва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До початку розгляду клопотання захист Клюєва подав клопотання про повернення прокуророві прохання про проведення спеціального досудового розслідування.

Захист вказав на те, що кримінальне провадження стосовно Клюєва не підсудне Вищому антикорупційному судові. 23 вересня Вищий антикорупційний суд прийняв рішення повернути прокуророві ГПУ клопотання про заочне розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, суд ЄС визнав незаконне заморожування активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименка і Клюєва.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру завершити розслідування всіх справ проти Андрія Клюєва до 5 жовтня. У травні апеляційний суд скасував заочне розслідування проти Клюєва, хоча 22 березня Печерський суд дозволив заочне розслідування проти нього.

Також суд визнав належними докази відсутності Клюєва в Україні останні 5 років.