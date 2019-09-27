Порошенко в черговий раз не з'явився на допит в ДБР

Колишній президент Петро Порошенко в черговий раз не з'явився на допит у держбюро розслідувань.

Про це Українським Новинам повідомили у відомстві.

"Чекали, але він не прийшов", - сказав представник ДБР.

Він не уточнив, на який час призначено допит.

26 вересня Порошенко відзначив день народження. Йому виповнилося 54 роки.

В соціальній мережі Facebook він повідомив, що знаходився в день народження на роботі.

За даними ЗМІ, 25-26 вересня Порошенко брав участь у конференції високого рівня з питань майбутнього Європи, що організовується в Сопоті (Польща).

Як повідомляли Українські Новини, Портнов заявив, що Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.

Також колишній президент Петро Порошенко проігнорував допит в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв. м нерухомості.

А 13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань у справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.