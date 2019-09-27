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27 вересня 2019, пʼятниця, 11:10 23
Судова влада 2019-09-27T11:20:53+03:00
Українські Новини
Усіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення

Усіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення

ГПУ
ГПУ

Всі прокурори Генеральної прокуратури персонально попереджені про можливе майбутнє звільнення з посад.

Про це йдеться в листі Генпрокуратури, текст якого мають Українські Новини.

"У зв'язку з набранням чинності з 25 вересня Закону про реформу органів прокуратури, прокурори Генеральної прокуратури вважаються персонально попередженими в належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини 1 статті 51 Закону україни "Про прокуратуру", - йдеться в листі.

При цьому, згідно з вимогами зазначеного закону, за прокурорами та керівниками структурних підрозділів Генпрокуратури зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до вступу в силу цього закону, при реалізації функцій прокуратури до дня їх звільнення або переведення в Офіс генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ розсекретила декларації військових прокурорів.

Рані Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. Згідно закону, прокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування до новостворений Офіс та місцеві прокуратури, крім співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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