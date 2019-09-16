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16 сентября 2019, понедельник, 16:37 220
Судебная власть 2019-09-16T16:49:29+03:00
Українські Новини
ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров

ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров

Генеральная прокуратура сделала публичными декларации военных прокуроров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, КС признал неконституционным введение е-декларирования для активистов. Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

Ранее послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров

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