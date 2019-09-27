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27 вересня 2019, пʼятниця, 10:19 12
Економіка 2019-09-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
ВВП на душу населення дуже низький: МВФ вважає зростання економіки України недостатнім

ВВП на душу населення дуже низький: МВФ вважає зростання економіки України недостатнім

МВФ. Фото: focus.ua
МВФ. Фото: focus.ua

Місія Міжнародного валютного фонду, яка почала обговорення нової програми співпраці з Україною, вважає недостатнім зростання економіки України.

Про це йдеться в повідомленні МВФ за результатами роботи місії фонду в Україні, передають Українські Новини.

"Кардинальні заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації і відновлення зростання. Проте темпи зростання залишаються недостатньо високими для того, щоб помітно скоротити розрив між рівнем доходів в Україні та в сусідніх країнах. ВВП на душу населення в Україні залишається дуже низьким – лише 20% від середнього показника для ЄС", - йдеться в ньому.

Зростання економіки, як вважають експерти МВФ, стримують слабке бізнес-середовище, корупція, неефективні держпідприємства.

"Через погані умови ведення бізнесу рівень залучення інвестицій, зокрема прямих іноземних інвестицій, в Україні значно нижчий, ніж в інших країнах регіону", - повідомили в МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності.

Тим часом місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

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