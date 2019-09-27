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27 сентября 2019, пятница, 09:27 1170
Политика 2019-09-27T09:28:18+03:00
Українські Новини
Миссия МВФ начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной

Миссия МВФ начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Миссия Международного валютного фонда подчеркивает важность независимости Национального банка и защиты финансовой стабильности.

Об этом говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине, передают Українські Новини.

"Миссия начала обсуждение 3-летней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования… Кроме того, была подчеркнута важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков", - говорится в нем.

Обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели.

Как писали Українські Новини в публикации, денег МВФ пока не будет - миссия уезжает без результата. Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка, сообщили агентству источники, знакомые с процессом переговоров.

Тем временем Зеленский заявил, что миссия МВФ, работавшая в Киеве в последние недели, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей.

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