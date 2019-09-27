Миссия МВФ начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной

Миссия Международного валютного фонда подчеркивает важность независимости Национального банка и защиты финансовой стабильности.\r\nОб этом говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине, передают Українські Новини.\r\n"Миссия начала обсуждение 3-летней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования… Кроме того, была подчеркнута важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков", - говорится в нем.\r\nОбсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак писали Українські Новини в публикации, денег МВФ пока не будет - миссия уезжает без результата. Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка, сообщили агентству источники, знакомые с процессом переговоров.\r\nТем временем Зеленский заявил, что миссия МВФ, работавшая в Киеве в последние недели, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей.