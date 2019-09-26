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26 вересня 2019, четвер, 22:52 4
Політика 2019-09-26T23:45:01+03:00
Українські Новини
Богдан літав з Азаровим на переговори до Росії перед Євромайданом

Богдан літав з Азаровим на переговори до Росії перед Євромайданом

Керівник Офісу президента Андрій Богдан за лічені дні до початку Евромайдана літав з тодішнім прем'єром Миколою Азаровим на переговори до Росії. Про це йдеться в розслідуванні програми Схеми: корупція в деталях.

Журналісти встановили, що Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року

Вже на наступний день після повернення делегації з РФ український уряд різко змінило геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало опір українців і вилилося у Революцію гідності.

Як йдеться у розслідуванні, про польоти Богдана свідчать дані про перетин ним російського кордону, які журналістам вдалося дістати з внутрішньої системи прикордонників РФ. Також його прізвище міститься у складі делегації - документ журналістам надали відповідь на запит.

Також Схеми встановили, що Богдан нагороджений почесною грамотою уряду - в 2013 році, під час прем'єрства Азарова.

Сам Богдан не став коментувати цю інформацію, відмовившись спілкуватися з журналістом програми.

"Я не спілкуюся з представниками видань, які обманюють суспільство і не дотримуються журналістські стандарти. Крапка", - сказав він. Пізніше прес-служба Офісу президента повідомила у відповіді на запит, що зустрітися з Богданом не вийде через його насиченого графіка.

Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Також, на Богдана наділи наручники в Сен-Тропе а сам Глава Офісу Президента задумався про крісло мера Києва.

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