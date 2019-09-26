Україну можуть позбавити права доступу до зали ПАРЄ

Українська делегація може позбутися права бути присутніми в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії. Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на листування між співробітниками секретаріатів ПАРЄ і Верховної Ради, у четвер, 26 вересня.

Нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня у Верховній Раді, і відразу було оголошено, що вона не буде брати участь в осінній сесії. Тоді в Раді відзначали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практиці зберігають право брати участь у роботі сесії.

Проте в адресу нової делегації прийшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставляться під сумнів повноваження старої делегації. Член делегації, народний депутат Олексій Гончаренко в коментарі Європейської правді підтвердив, що такий лист дійсно було.

"Якщо Україна цього тижня не відправить у ПАРЄ складу нової делегації, то, оскільки нова делегація створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація в 11.30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не придбає. Тобто в України не буде ніякої делегації в ПАРЄ", - написав Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Поки невідомо, чи буде реалізована позиція секретаріату, адже за правилами організації подати список делегації в ПАРЄ потрібно протягом шести місяців після парламентських виборів. Тобто попередній склад втрачає повноваження 21 січня наступного року. Публікації на сайтах держорганів не мають юридичної ваги.

Про затвердження делегації Рада повинна повідомити ПАРЄ офіційно. В парламенті і МЗС стверджують, що таке повідомлення Україна не надсилала.

У разі якщо в секретаріаті ПАРЄ здійснять наміри і позбавлять Україну діючої делегації, то депутати все одно зможуть приїхати в ПАРЄ на запрошення колег з інших делегацій, щоправда, в такому разі українські депутати не зможуть брати участь в роботі комітетів, присутні в залі на пленарній сесії і задавати питання спікерам.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня парламент сформував склад української делегації ПАРЄ. 20 вересня делегація обрала головою депутата Ради від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.

Тим часом Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ з-за порушень прав людини. Після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків. Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.