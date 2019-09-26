Лише 17% українців повністю підтримують запуск ринку землі

64,3% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), за референдум про ринку землі, який Кабмін пропонує Раді запустити.\r\nПро це свідчать дані опитування, передають Українські Новини.\r\n64,3% опитаних вважають, що таке питання має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі, 25,5% - за вирішення питання Президентом, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів, 10,2% - не змогли відповісти.\r\nКрім того, 38,3% респондентів повністю не підтримують доручення Президента Володимира Зеленського про скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до жовтня, 13,6% - швидше не підтримали, 16,7% - повністю підтримали, 18,3% - скоріше підтримали, 13,1% - не змогли відповісти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОпитування проводилося з 16 червня по 19 вересня методом особистого інтерв'ю серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів.\r\nСтатистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський раніше доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання.\r\nТим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n