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26 вересня 2019, четвер, 18:47 9
Суспільство 2019-09-26T21:30:02+03:00
Українські Новини
Лише 17% українців повністю підтримують запуск ринку землі

Лише 17% українців повністю підтримують запуск ринку землі

64,3% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), за референдум про ринку землі, який Кабмін пропонує Раді запустити.

Про це свідчать дані опитування, передають Українські Новини.

64,3% опитаних вважають, що таке питання має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі, 25,5% - за вирішення питання Президентом, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів, 10,2% - не змогли відповісти.

Крім того, 38,3% респондентів повністю не підтримують доручення Президента Володимира Зеленського про скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до жовтня, 13,6% - швидше не підтримали, 16,7% - повністю підтримали, 18,3% - скоріше підтримали, 13,1% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 16 червня по 19 вересня методом особистого інтерв'ю серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський раніше доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

 

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