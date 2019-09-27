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27 вересня 2019, пʼятниця, 07:00 12
Суспільство 2019-09-27T08:30:02+03:00
Українські Новини
Організатори мінського концерту Вакарчука засекретили його гонорар

Організатори мінського концерту Вакарчука засекретили його гонорар

Концерт Вакарчука в Мінську
Концерт Вакарчука в Мінську

Організатори концерту депутата Верховної Ради Святослава Вакарчука в Мінську засекретили його гонорар за виступ, тоді як сам співак заявляв, що не візьме гроші за виступ.

Про це Українським Новинам повідомило агентство "Allstars".

"Інформація, яку ви запросили, є конфіденційною", - сказали організатори.

Українські новини запитували інформацію про гонорар Океану Ельзи і Вакарчуку, зокрема, про те, хто оплачував райдер групи, оренду концерт-холу "Мінськ-Арена".

Також агентство цікавилося, чи була підтримка з боку державних органів Білорусі.

"Ми концертне агентство і не маємо відношення до політичних процесів, і зокрема до роботи Святослава Вакарчука", - відповіли в "Allstars".

Сам співак відмовився коментувати агентству свою непарламентську діяльність.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську.

Співак зазначив, що конституція дозволяє депутату займатися творчою діяльністю.

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