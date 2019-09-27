Організатори мінського концерту Вакарчука засекретили його гонорар

Організатори концерту депутата Верховної Ради Святослава Вакарчука в Мінську засекретили його гонорар за виступ, тоді як сам співак заявляв, що не візьме гроші за виступ.\r\nПро це Українським Новинам повідомило агентство "Allstars".\r\n"Інформація, яку ви запросили, є конфіденційною", - сказали організатори.\r\nУкраїнські новини запитували інформацію про гонорар Океану Ельзи і Вакарчуку, зокрема, про те, хто оплачував райдер групи, оренду концерт-холу "Мінськ-Арена".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож агентство цікавилося, чи була підтримка з боку державних органів Білорусі.\r\n"Ми концертне агентство і не маємо відношення до політичних процесів, і зокрема до роботи Святослава Вакарчука", - відповіли в "Allstars".\r\nСам співак відмовився коментувати агентству свою непарламентську діяльність.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 вересня Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСпівак зазначив, що конституція дозволяє депутату займатися творчою діяльністю.