Організатори мінського концерту Вакарчука засекретили його гонорар

Організатори концерту депутата Верховної Ради Святослава Вакарчука в Мінську засекретили його гонорар за виступ, тоді як сам співак заявляв, що не візьме гроші за виступ.

Про це Українським Новинам повідомило агентство "Allstars".

"Інформація, яку ви запросили, є конфіденційною", - сказали організатори.

Українські новини запитували інформацію про гонорар Океану Ельзи і Вакарчуку, зокрема, про те, хто оплачував райдер групи, оренду концерт-холу "Мінськ-Арена".

Також агентство цікавилося, чи була підтримка з боку державних органів Білорусі.

"Ми концертне агентство і не маємо відношення до політичних процесів, і зокрема до роботи Святослава Вакарчука", - відповіли в "Allstars".

Сам співак відмовився коментувати агентству свою непарламентську діяльність.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську.

Співак зазначив, що конституція дозволяє депутату займатися творчою діяльністю.