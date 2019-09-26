Світоліна розгромно програла в 1/4 турніру WTA в Ухані

Сьогодні, 26 вересня, перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA в Китаї американці Елісон Ріск і вибула з боротьби за головний трофей. Про це повідомляє "Великий теніс України".

Українка вийшла в 1/4 фіналу турніру серії WTA Premier 5 в Ухані після перемоги над росіянкою Світланою Кузнєцовою (2:0), яку вона оформила вчора. Представниця США потрапила в цю стадію після перемоги над китаянкою Ван Цян.

Це вже четверта зустріч Світоліної з Ріск, і якщо в попередніх трьох перемагала Еліна, то сьогодні удача була на боці суперниці, яка за підсумками двох сетів розгромила українку з рахунком 6:1, 6:3. Після провального першого сету, в якому Світоліна програла 4 гейми поспіль, другий вона почала краще. Проте американка, яка займає 35-у сходинку в рейтингу WTA (Світоліна - на 3 позиції), зуміла оформити два брейка і перемогти. У боротьбі за вихід у фінал турніру з призовими $2,828,000 їй протистоятиме кривдниця ще однієї української тенісистки, Даяни Ястремської - Петра Квітова. Примітно, що це вже третя перемога Ріск над суперницями з топ-10 WTA в поточному сезоні.

Як повідомляли Українські новини, Еліна Світоліна не пройшла чвертьфінальний раунд на турнірі WTA у китайському Чженчжоу, а також програла американці в півфіналі US Open.