підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 16:10 14
Президент 2019-09-26T17:00:02+03:00
Українські Новини
В ОПУ відмовилися надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським

В ОПУ відмовилися надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським

Офіс президента України відмовився надати протокол та стенограму зустрічі президента Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським. Відмову в ОПУ пояснюють тим, що ніяких записів зустрічі не велося, повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

"10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським. Протоколу, стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося", – йдеться у відповіді ОП на запит журналістів.

У відповіді також зазначено, що окрім президента та олігарха, на цій зустрічі були присутні ще сім осіб, а саме: прем’єр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, перший помічник президента Сергій Шефір, керівник ОП Андрій Богдан, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус та член наглядової ради "Нафтогазу" Юлія Ковалів.

В Офісі президента наголосили, що на цій зустрічі обговорювались енергетичні питання. Зокрема, зниження тарифів на комунальні послуги.

"За словами голови держави, в Україні не буде монополії, оскільки всі повинні жити за правилами… Президент України висловив впевненість, що Коломойський його почув", – наголошують в ОП.

10 вересня Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Під час президентських виборів Зеленському неодноразово закидали зв’язки з Ігорем Коломойським, який є одним із найбагатших людей України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив, що обговорював з бізнесменом Ігорем Коломойським на зустрічі 10 вересня питання діяльності енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Крім того, Коломойський заявляє, що не обговорював на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським 10 вересня питання Приватбанку.

Більше новин про: Володимир Зеленський Ігор Коломойський Стенограма

Архів
Новини
НБУ оскаржить рішення суду щодо застосування заходів до Ощадбанку 17:08
Нацрада з телебачення позбавила цифрових ліцензій на мовлення "112 Україна" через програмну концепцію 16:48 Доповнено
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
Сприяння у самогубстві не завжди злочин: в Італії визнали евтаназію 16:29
Президент Ізраїлю довірив Нетаньяху повторне формування парламенту, який той не зміг створити вчасно 16:20
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok