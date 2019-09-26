В ОПУ відмовилися надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським

Офіс президента України відмовився надати протокол та стенограму зустрічі президента Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським. Відмову в ОПУ пояснюють тим, що ніяких записів зустрічі не велося, повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

"10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським. Протоколу, стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося", – йдеться у відповіді ОП на запит журналістів.

У відповіді також зазначено, що окрім президента та олігарха, на цій зустрічі були присутні ще сім осіб, а саме: прем’єр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, перший помічник президента Сергій Шефір, керівник ОП Андрій Богдан, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус та член наглядової ради "Нафтогазу" Юлія Ковалів.

В Офісі президента наголосили, що на цій зустрічі обговорювались енергетичні питання. Зокрема, зниження тарифів на комунальні послуги.

"За словами голови держави, в Україні не буде монополії, оскільки всі повинні жити за правилами… Президент України висловив впевненість, що Коломойський його почув", – наголошують в ОП.

10 вересня Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Під час президентських виборів Зеленському неодноразово закидали зв’язки з Ігорем Коломойським, який є одним із найбагатших людей України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив, що обговорював з бізнесменом Ігорем Коломойським на зустрічі 10 вересня питання діяльності енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Крім того, Коломойський заявляє, що не обговорював на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським 10 вересня питання Приватбанку.