МВФ змінив директора, призначивши Георгієву замість Лагард

Крісталіна Георгієва з Болгарії замінила француженку Крістін Лагард на посаді глави Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє Deutsche Welle.

Георгієва є головним виконавчим директором Світового банку з січня 2017 року. До цього вона працювала на посадах єврокомісара з гуманітарної допомоги і антикризових заходів, а пізніше - єврокомісара з питань бюджету. Кандидатура болгарської економістки на посаду глави МВФ була запропонована в 2016 році урядом Болгарії. Вона вступить на посаду з 1 жовтня.

Як повідомляється, новий директор-розпорядник МВФ нагадала про ослаблений стан світової економіки, ризики, пов'язані з кліматичними змінами, торгівельні суперечки і "стрімкі технологічні зміни". Вона також зазначила, що її нова посада дуже відповідальна.

Як повідомляли Українські новини, Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд, переговори з Міжнародним валютним фондом зараз знаходяться в активній фазі.

Раніше Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by.