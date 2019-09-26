В Євросоюзі прокоментували стенограму розмови Трампа і Зеленського

В Європейській комісії не стали прямо коментувати публікацію стенограми телефонної розмови між президентами України і США, проте нагадали, що підтримка, яку ЄС надає Україні, зав'язана на її зобов'язання. Про це у четвер, 26 вересня, на брифінгу в Брюсселі заявив представник комісії, передає Європейська правда.

Так він відповів на прохання журналіста прокоментувати готовність Зеленського розібратися з розслідуванням стосовно Джо Байдена, як випливає зі стенограми. Журналіст підкреслив, що такий крок українського президента було б втручанням у судову систему.

"Наша підтримка міцно зав'язана на зобов'язання України продовжувати шлях реформ, тому, звичайно, ми дуже уважно стежимо за реформами, які проводить Україна", - сказав представник комісії, зазначивши, що ЄК не дає коментарів з приводу телефонної розмови і будь-яких заяв.

"Але так, насправді, для нас важливо сказати, що підтримка України з боку Європейського Союзу є безпрецедентним. За останні 5 років ми виділили для України найбільший пакет підтримки в історії ЄС.

Євросоюз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував більше ніж 15 млрд євро грантів та позик на підтримку реформ, висунувши жорсткою умовою продовжувати прогрес", - зазначив представник ЄК.

В Єврокомісії також не стали відповідати на питання, чи вимагатиме роз'яснень від Зеленського після критичних заяв про недостатню підтримку України Європейським Союзом.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Тим часом Кулеба вважає, що слова Зеленського та Трампа не зіпсують відносини з Німеччиною і Францією, а Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників.