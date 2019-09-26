підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 15:31 18
Події 2019-09-26T17:15:03+03:00
Українські Новини
Величезна яма утворилася в центрі Києва, рух обмежили

Величезна яма утворилася в центрі Києва, рух обмежили

Асфальт провалився на вул. Золотоворітській в центрі Києва після того, як у Києві на вулиці Івана Франка провалився асфальт.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі комунальної корпорації "Київавтодор".

На місці події перебувають працівники "Київавтодору" та комунального підприємства "Київводоканал". Фахівці встановлюють причину аварійної ситуації.

Наразі рух на вул. Золотоворітській обмежений. Прес-служба "Київавтодору" повідомляє, що рух буде відновлено приблизно о 16:00.

Провалився асфальт у центрі Києва. Фото: Провалився асфальт у центрі Києва. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.

Також через прорив труби в центрі Києва під асфальт провалилося авто і обпеклися люди, а біля центрального ж/д вокзалу Києва в асфальті з'явилася величезна яма. Крім того, авто посла Канади в Україні застрягло у бруді в Черкаській області.

Тим часом Зеленський зайнявся дорогами - вирішив перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту. Раніше Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував.

Більше новин про: Асфальт Ремонт доріг центр Києва

Архів
Новини
НБУ оскаржить рішення суду щодо застосування заходів до Ощадбанку 17:08
Нацрада з телебачення позбавила цифрових ліцензій на мовлення "112 Україна" через програмну концепцію 16:48 Доповнено
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
Сприяння у самогубстві не завжди злочин: в Італії визнали евтаназію 16:29
Президент Ізраїлю довірив Нетаньяху повторне формування парламенту, який той не зміг створити вчасно 16:20
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok