Величезна яма утворилася в центрі Києва, рух обмежили

Асфальт провалився на вул. Золотоворітській в центрі Києва після того, як у Києві на вулиці Івана Франка провалився асфальт.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в прес-службі комунальної корпорації "Київавтодор".\r\nНа місці події перебувають працівники "Київавтодору" та комунального підприємства "Київводоканал". Фахівці встановлюють причину аварійної ситуації.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНаразі рух на вул. Золотоворітській обмежений. Прес-служба "Київавтодору" повідомляє, що рух буде відновлено приблизно о 16:00.\r\n\r\n\r\nПровалився асфальт у центрі Києва. Фото: "Інформатор"\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pQqf9xp16u4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.\r\nТакож через прорив труби в центрі Києва під асфальт провалилося авто і обпеклися люди, а біля центрального ж\/д вокзалу Києва в асфальті з'явилася величезна яма. Крім того, авто посла Канади в Україні застрягло у бруді в Черкаській області.\r\nТим часом Зеленський зайнявся дорогами - вирішив перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту. Раніше Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував.