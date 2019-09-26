Величезна яма утворилася в центрі Києва, рух обмежили

Асфальт провалився на вул. Золотоворітській в центрі Києва після того, як у Києві на вулиці Івана Франка провалився асфальт

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі комунальної корпорації "Київавтодор".

На місці події перебувають працівники "Київавтодору" та комунального підприємства "Київводоканал". Фахівці встановлюють причину аварійної ситуації.

Наразі рух на вул. Золотоворітській обмежений. Прес-служба "Київавтодору" повідомляє, що рух буде відновлено приблизно о 16:00.

Провалився асфальт у центрі Києва. Фото: "Інформатор"

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Як повідомляли Українські Новини, у Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.

Також через прорив труби в центрі Києва під асфальт провалилося авто і обпеклися люди, а біля центрального ж/д вокзалу Києва в асфальті з'явилася величезна яма. Крім того, авто посла Канади в Україні застрягло у бруді в Черкаській області.

Тим часом Зеленський зайнявся дорогами - вирішив перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту. Раніше Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував.