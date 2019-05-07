Авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине

Посол Канады в Украине Роман Ващук застрял на автомобиле в грязи в Черкасской области.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини\r\n\r\n"Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня). Спасибо Руслану из села Буда, который вытолкнул и вывел нас из нашей трясины", - написал посол.\r\nТакже Ващук опубликовал фото, сделанное во время поездки, на котором изображена остановка общественного транспорта с надписью на ней "Где дорога?".\r\nПосол отметил, что этот вопрос особо острый для Черкасской области.\r\nКак сообщали Українські Новини, до этого машине замминистра инфраструктуры оторвало колесо из-за ямы на дороге. \r\nПри этом ранее ямы в асфальте на дорогах Тернополя залатали брусчаткой.\r\nА до того кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог во Львовской области.