Авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине

Посол Канады в Украине Роман Ващук застрял на автомобиле в грязи в Черкасской области.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини

"Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня). Спасибо Руслану из села Буда, который вытолкнул и вывел нас из нашей трясины", - написал посол.

Также Ващук опубликовал фото, сделанное во время поездки, на котором изображена остановка общественного транспорта с надписью на ней "Где дорога?".

Посол отметил, что этот вопрос особо острый для Черкасской области.

Как сообщали Українські Новини, до этого машине замминистра инфраструктуры оторвало колесо из-за ямы на дороге.

При этом ранее ямы в асфальте на дорогах Тернополя залатали брусчаткой.

А до того кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог во Львовской области.