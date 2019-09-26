"Співробітника" контрольно-пропускного пункту "Ізварине" заарештував суд

Суд заарештував співробітника "Митного комітету" самопроголошеної "Луганської народної республіки", який забезпечував роботу пункту пропуску "Ізварине" на кордоні з Росією.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської області, передають Українські Новини.

Зазначено, що прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом участі громадянина України за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) і ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) Кримінального кодексу.

В даний час даній особі повідомлено про підозру у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Встановлено, що в березні 2016 року він добровільно вступив в "Митний комітет" ЛНР, де виконував покладені на нього функції по забезпеченню діяльності митного поста "Ізварине".

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала в Луганській області співробітника "Митного комітету" ЛНР. Контррозвідники СБУ провели в Луганській області спеціальну операцію, в результаті якої вивели підозрюваного на контрольовану українською владою територію і затримали його.

Раніше поліція затримала бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного у переміщенні військової техніки з Росії на Донбас.

Також, з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської областей прибули додаткові диверсійні групи після чого у Луганську невідомі намагалися підірвати міст.