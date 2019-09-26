підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 13:18 4
Судова влада 2019-09-26T13:30:01+03:00
Українські Новини
"Співробітника" контрольно-пропускного пункту "Ізварине" заарештував суд

"Співробітника" контрольно-пропускного пункту "Ізварине" заарештував суд

Заарештований представник
Заарештований представник "ЛНР". Фото: Луганська ОДА

Суд заарештував співробітника "Митного комітету" самопроголошеної "Луганської народної республіки", який забезпечував роботу пункту пропуску "Ізварине" на кордоні з Росією.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської області, передають Українські Новини.

Зазначено, що прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом участі громадянина України за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) і ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) Кримінального кодексу.

В даний час даній особі повідомлено про підозру у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Встановлено, що в березні 2016 року він добровільно вступив в "Митний комітет" ЛНР, де виконував покладені на нього функції по забезпеченню діяльності митного поста "Ізварине".

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала в Луганській області співробітника "Митного комітету" ЛНР. Контррозвідники СБУ провели в Луганській області спеціальну операцію, в результаті якої вивели підозрюваного на контрольовану українською владою територію і затримали його.

Раніше поліція затримала бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного у переміщенні військової техніки з Росії на Донбас.

Також, з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської областей прибули додаткові диверсійні групи після чого у Луганську невідомі намагалися підірвати міст.

Більше новин про: ЛНР Сепаратист Затримання бойовиків судове рішення

Архів
Новини
Китай готує офіційний візит Зеленського до Пекіну 13:27
Екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена 13:21
"Співробітника" контрольно-пропускного пункту "Ізварине" заарештував суд 13:18
Сергій Граб. Фото: скріншот відео ТСН
"Жертва провокації": Скандальний екс-замкомбата "Айдара" виправданий судом 13:12
Протестувальники Коломойського погрожують членам НКРЕКП з метою впливу на дії регулятора - екс-голова НКРЕКП 13:00
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
більше новин
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok