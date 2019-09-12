Боевик "ЛНР" хотел сделать визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", но его задержала полиция

Полиция задержала боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", подозреваемого в перемещении военной техники из России на Донбасс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.



"Во время проверки документов у пассажиров автобуса, который следовал в г. Харьков, полицейские обнаружили 35-летнего жителя поселка Хрустальный (бывший Красный Луч), который по оперативной информации значится как участник незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР". Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", - сказано в нем.



Подозреваемый рассказал оперативникам Управления уголовного розыска, что в конце ноября 2014 года в связи с тяжелым материальным положением он вступил в ряды 4-й отдельной мотострелковой бригады "народной милиции" "ЛНР" на должность водителя.



В функциональные обязанности мужчины входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

За свою службу мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долларов, а впоследствии 15 000 российских рублей.



Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным подозреваемый покинул ряды боевиков.



В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.



Ведется следствие.



Как сообщали Українськi Новини, пограничники задержали бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Русская православная армия" с позывным "Домовой" на административной границе с аннексированным Россией Крымом.



Ранее СБУ задержала боевика "Русской православной армии" "ДНР" в Полтавской области.