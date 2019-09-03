Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка

Из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля", - говорится в нем.

Также по сообщению разведки, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения.

В частности, активизирована диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 2 сентября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

31 августа, в зоне проведения операции объединенных сил боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.