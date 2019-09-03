подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
03 сентября 2019, вторник, 14:00 1136
Силовые структуры 2019-09-03T14:12:10+03:00
Українські Новини
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка

Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка

Из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля", - говорится в нем.

Также по сообщению разведки, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения.

В частности, активизирована диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 2 сентября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

31 августа, в зоне проведения операции объединенных сил боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.

Больше новостей о: Разведка война на Донбассе ОРДЛО Новости ДНР Новости ЛНР

Архив
Новости
Население увеличило скупку валюты до $97 млн в августе 15:28
Если примут законопроект №9035, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может стать монополистом, - президент ассоциации Елизавета Ревило 15:24
Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности 15:15
"Метинвест" вошел в топ-20 самых успешных украинских брендов, - СМИ 15:07
НАБУ будет расследовать злоупотребления АРМА при выборе управляющего резиденцией "Межигорье" 14:55
больше новостей
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok