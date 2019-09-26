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26 вересня 2019, четвер, 12:41 11
Життя 2019-09-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
Довгоочікуване шоу Ероса Рамазотті в Києві зірвалося

Довгоочікуване шоу Ероса Рамазотті в Києві зірвалося

Ерос Рамазотті. Скріншот: Youtube
Ерос Рамазотті. Скріншот: Youtube

Концерт одного з найпопулярніших італійських співаків Ероса Рамазотті, який повинен був відбутися в Києві, скасували. Про це повідомляє прес-служба концертного агенства "Melnitsa", яке виступало організатором концерту.

Виступ Рамазотті був запланований на 8 жовтня у столичному "Палаці спорту" в рамках світового турне. Співак повинен був презентувати в Києві свій новий альбом Vita Ce N'è.

Як повідомляється, у зриві концерту не винні ні організатори, ні сам артист. Виступ не відбудеться "у зв'язку з непереборними логістичними труднощами, пов'язаними з доставкою концертного обладнання, необхідного для проведення шоу Ероса Рамазотті в Україні", - пояснили організатори.

Люди, які купили квитки на концерт, зможуть отримати гроші назад з 25 вересня по 10 грудня 2019 року.

Як повідомляли Українські новини, Concert.ua обдурив прихильницю Fetty Wap з квитками на концерт в Києві, а концерт Вакарчука в Мінську не сподобався фанатам.

Також, на реп-концерті в Німеччині впав екран: постраждали близько 30 осіб.

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