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01 сентября 2019, воскресенье, 10:16 35
Европа 2019-09-01T10:23:16+03:00
Українські Новини
На рэп-концерте в Германии рухнул экран: пострадали около 30 человек

На рэп-концерте в Германии рухнул экран: пострадали около 30 человек

В Эссене на западе Германии в сильную грозу на концерте под открытым небом рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены.

Это произошло вечером в субботу, 31 августа, во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини (Marten Laciny), работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи (Benjamin Griffey), известного как Casper, пишет DW.

К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей.

В результате 28 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.

Несмотря на грозу, музыканты продолжили выступление, однако через некоторое время были вынуждены прекратить. Посетители смогли покинуть концерт, воспользовавшись общественным транспортом.

Место происшествия оцеплено. Уголовная полиция приступила к расследованию причин инцидента.

Напомним, ранее на концерте в Италии погибли шесть человек, более сотни ранены.

Кроме того, в Германии двое пожилых мужчин сбежали на рок-концерт из дома престарелых

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