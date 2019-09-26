Шокін хоче через Верховний суд поновитися на посаді генпрокурора

Верховний Суд 3 жовтня розгляне позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді після того, як його допитали у справі про вбивство Шеремета

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

2 вересня Шокін через свого представника звернувся до Верховного Суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду, який відмовився розглядати його позов про поновлення на посаді.

6 вересня Верховний Суд відкрив провадження за позовом Шокіна до Президента, Верховної Ради про визнання незаконними та скасування рішень про його звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.

29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.

Тим часом Шокін розповів, як Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенка призначити його генпрокурором.