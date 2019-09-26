Шокін хоче через Верховний суд поновитися на посаді генпрокурора

Верховний Суд 3 жовтня розгляне позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді після того, як його допитали у справі про вбивство Шеремета.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\n2 вересня Шокін через свого представника звернувся до Верховного Суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду, який відмовився розглядати його позов про поновлення на посаді.\r\n6 вересня Верховний Суд відкрив провадження за позовом Шокіна до Президента, Верховної Ради про визнання незаконними та скасування рішень про його звільнення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.\r\n29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.\r\nТим часом Шокін розповів, як Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенка призначити його генпрокурором.