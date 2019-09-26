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26 вересня 2019, четвер, 12:04 15
Силові структури 2019-09-26T13:30:03+03:00
Українські Новини
Аваков призначив Князєва своїм радником

Аваков призначив Князєва своїм радником

Сергій Князєв
Сергій Князєв

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив колишнього голову Національної поліції Сергія Князєва своїм радником.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"Я хочу подякувати Князєву за роки роботи в поліції і взагалі за роки роботи на посаді Голови Національної поліції. Ми всі пам'ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи в Закарпатті, в Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це заслуга Сергія Князєва особисто, у тому числі", - зазначив Аваков.

Крім того, він заявив, що рішення про відставку Князєва - це плановий крок, не обумовлене ніякими негативними факторами, в тому числі брудної інформаційної кампанії, яку розгорнули проти офіцера поліції.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції.


Раніше ЗМІ писали, що колишню дружину Князєва спіймали на польському кордоні при спробі провезти 650 тисяч євро готівкою.

Пізніше Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей.

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