Заморозки ґрунту йдуть до двох областей України в четвер, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про погіршення погодних умов у вигляді заморозки до -3 градусів.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Гідрометцентру, вночі 26 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки 0...-3 градусів", - сказано в повідомленні.

Згідно з прогнозом синоптиків, у зазначених областях також очікується невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +13...+18 градусів.

При цьому на півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Одеській області дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, на півдні Одеської області до +15 градусів, у Запорізькій області +2...+7 градусів в окремих районах заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +15...+21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

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