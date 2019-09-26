Boeing з сотнями пасажирів невдало приземлився у російському Барнаулі

В аеропорту Барнаула здійснив жорстку посадку Boeing 767-300 авіакомпанії Air Azur, що летів з Камрані (В'єтнам) у Барнаул. На борту перебували 344 людини, включаючи 10 членів екіпажу. За останніми даними, за медичною допомогою звернулися 56 пасажирів, повідомляє "Російська служба BBC"\r\n"За останніми даними, в медсанчастину аеропорту після інциденту звернулися 56 осіб, один з них госпіталізований в медустанову", - сказали в прес-центрі Західно-Сибірського слідчого управління на транспорті СКР.\r\nМОЗ Алтайського краю уточнив, що була госпіталізована жінка. Їй попередньо діагностували забій нирок і поперекового відділу хребта. Інші постраждалі після обстеження та надання допомоги були переведені на амбулаторне лікування.\r\nЛітак Boeing 767-30 компанії Air Azur прилетів у Барнаул з Камрані - цей аеропорт знаходиться поруч з курортом дананг, найбільшим курортним містом в центральній частині В'єтнаму, популярним в тому числі серед російських туристів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ прес-службі Air Azur повідомили, що під час пробігу літака на злітно-посадковій смузі барнаульського аеропорту сталося загоряння правої стійки шасі.\r\n"Повітряне судно здійснило гальмування і зупинилося в кінці ЗПС. В цілях забезпечення безпеки екіпаж згідно інструкції почав негайну евакуацію пасажирів", - заявила представниця авіакомпанії.\r\nНа борту перебували 344 людини, включаючи десять членів екіпажу.\r\nЗадимлення було ліквідовано, пасажирів евакуювали надувними трапами. Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у смерті всіх пасажирів в Індонезії винен пілот і проектування. Також в авіакатастрофі в Москві загинула 41 людина. Крім того, в московському "Шереметьєво" зіткнулися два літаки.