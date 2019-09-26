Boeing з сотнями пасажирів невдало приземлився у російському Барнаулі

В аеропорту Барнаула здійснив жорстку посадку Boeing 767-300 авіакомпанії Air Azur, що летів з Камрані (В'єтнам) у Барнаул. На борту перебували 344 людини, включаючи 10 членів екіпажу. За останніми даними, за медичною допомогою звернулися 56 пасажирів, повідомляє "Російська служба BBC"

"За останніми даними, в медсанчастину аеропорту після інциденту звернулися 56 осіб, один з них госпіталізований в медустанову", - сказали в прес-центрі Західно-Сибірського слідчого управління на транспорті СКР.

МОЗ Алтайського краю уточнив, що була госпіталізована жінка. Їй попередньо діагностували забій нирок і поперекового відділу хребта. Інші постраждалі після обстеження та надання допомоги були переведені на амбулаторне лікування.

Літак Boeing 767-30 компанії Air Azur прилетів у Барнаул з Камрані - цей аеропорт знаходиться поруч з курортом дананг, найбільшим курортним містом в центральній частині В'єтнаму, популярним в тому числі серед російських туристів.

В прес-службі Air Azur повідомили, що під час пробігу літака на злітно-посадковій смузі барнаульського аеропорту сталося загоряння правої стійки шасі.

"Повітряне судно здійснило гальмування і зупинилося в кінці ЗПС. В цілях забезпечення безпеки екіпаж згідно інструкції почав негайну евакуацію пасажирів", - заявила представниця авіакомпанії.

На борту перебували 344 людини, включаючи десять членів екіпажу.

Задимлення було ліквідовано, пасажирів евакуювали надувними трапами. Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту.

Як повідомляли Українські Новини, у смерті всіх пасажирів в Індонезії винен пілот і проектування. Також в авіакатастрофі в Москві загинула 41 людина. Крім того, в московському "Шереметьєво" зіткнулися два літаки.