Генпрокуратура підтвердила, що санкції проти сина Януковича скасовані

Суд Європейського Союзу скасував введені Євросоюзом в 2018 році санкції проти сина колишнього Президента України Віктора Януковича Олександра. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Наголошується, що персональні санкції щодо Олександра Януковича, введені Радою ЄС 4 березня, діють до 6 березня 2020 року. "У той же час Суд загальної юрисдикції ЄС (General Court) своїм рішенням від 24 вересня 2019 року, як і колишньому Президенту України Віктору Януковичу, скасував Рішення Ради Європейського Союзу про санкції Олександру Януковичу, які діяли в період з 5 березня 2018 по 4 березня 2019 року. Слухання по даній справі також пройшли ще 6 червня 2019 року", - сказано в повідомленні.

До того, 11 липня, суд загальної юрисдикції ЄС скасував Рішення Ради ЄС про санкції Олександру Януковичу, які діяли протягом 2016-2018 років.У вересні 2016 року санкції 2015 року Олександру Януковичу також були скасовані.

Як повідомляли Українські Новини, суд Європейського Союзу скасував введені Євросоюзом в 2018 році санкції проти колишнього Президента України Віктора Януковича. Раніше колишній президент України, збежавший в 2014 році в Росію, Віктор Янукович заявив про намір повернутися в Україну, про що повідомив адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва. зуд ЄС визнав незаконною заморожування активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко і Клюєва.

При цьому Янукович продовжує залишатися під накладеними на нього санкціями поточного року до березня 2020 року.