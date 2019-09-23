Адвокат Януковича рассказал о его намерениях вернуться в Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию в 2014 году, хочет вернуться в Украину. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор беглому экс-главе государства, передает "5 канал".

"Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота – сейчас выполняются", – отметил Сердюк.

Так, Сердюк заявил, что защита осуществляет мероприятия для обеспечения возможности пребывания Януковича в Украине.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.

А прокурор ГПУ Руслан Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения уверена в своей победе, поскольку "приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный".

Как сообщали Українські Новини, Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу и продолжит рассмотрение дела 18 октября.

Ранее Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу на 13 сентября.