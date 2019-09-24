подписаться на рассылку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 сентября 2019, вторник, 12:35 104
Политика 2019-09-24T12:35:14+03:00
Українські Новини
У Януковича утверждают, что суд ЕС отменил введенные Евросоюзом в 2018 санкции против него

У Януковича утверждают, что суд ЕС отменил введенные Евросоюзом в 2018 санкции против него

Суд Европейского Союза отменил введенные Евросоюзом в 2018 году санкции против бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В. Ф. Януковича за 2018-2019 является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе", - написал он.

Кирасир отметил, что решение Оболонского суда в отношении Януковича в данный момент в процессе обжалования в апелляционной инстанции, при этом сам судебный процесс уже назван в официальных отчетах международных правозащитных организаций "политически мотивированным", прошедший с массой грубых процессуальных нарушений.

Сообщается, что адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него.

Ранее, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Больше новостей о: Виктор Янукович Суд над Януковичем

Архив
Новости
Заместитель Кличко Давтян отказался увольняться 13:37
Производителями биометрических паспортов должно заняться НАБУ, - Соколовская 13:28
Новый ЦИК: "Слуга народа" не внесла Зеленскому никого, "Батьківщина" возвращает Усенко-Черную 13:27 Документ
Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3- 5 млрд грн, – СМИ 13:19
Депутату Рады Никитиной на платной основе будут помогать муж Саша и визажист Вика, - СМИ 13:05
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok