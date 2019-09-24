У Януковича утверждают, что суд ЕС отменил введенные Евросоюзом в 2018 санкции против него

Суд Европейского Союза отменил введенные Евросоюзом в 2018 году санкции против бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В. Ф. Януковича за 2018-2019 является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе", - написал он.

Кирасир отметил, что решение Оболонского суда в отношении Януковича в данный момент в процессе обжалования в апелляционной инстанции, при этом сам судебный процесс уже назван в официальных отчетах международных правозащитных организаций "политически мотивированным", прошедший с массой грубых процессуальных нарушений.

Сообщается, что адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него.

Ранее, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.