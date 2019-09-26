У Києві на Поштовій площі сталася масштабна пожежа

У Києві на Поштовій площі спалахнула масштабна пожежа. На причалі річкового вокзалу горіли дві одноповерхові будівлі. Про це повідомляє "Інформатор".

Пожежа почалася в ніч на 26 вересня. Виклик надійшов близько 4:50 ранку.

"Коли прибули рятувальники, то вогнем було охоплено одну будівля і полум'я вже поширилося на сусідню. Пожежі був привласнений ранг підвищеної складності. Загальна площа займання склала близько 300 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.

Через підвищену складность прибули додаткові сили ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники не могли повноцінно приступити до ліквідації загоряння, так як будівля була під напругою. Викликали електриків, але вони їхали досить довго. У 06:04 пожежу локалізували, а о 06:20 повністю ліквідували.

Дим поширився на всю Контрактову площу і старий Поділ. Але, на щастя, обійшлося без постраждалих. На час роботи екстрених служб, рух по набережному шосе було частково обмежено. На місці працювали дев'ять одиниць техніки і близько 35 чоловік особового складу рятувальників. Також чергували медики і патрульні. Причину загоряння буде встановлювати слідство.







Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня у Голосіївському районі Києва сталася пожежа в офісному приміщенні.



Раніше сталося загоряння автоцистерн з паливом у Деснянському районі Києва.

В результаті загоряння цистерн стався розлиття паливно-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м.