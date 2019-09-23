Пожар в Киеве: нефтепродукты из цистерн разлились на площадь 500 кв. м

В результате возгорания цистерн на ул. Вискозной в Деснянском районе Киева вечером 22 сентября произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 22:06, по прибытию на место происшествия Первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горят автоцестерны с нефтепродуктами (бензин, дизель). Сразу же было принято решение об эвакуации 6-ти железнодорожных цистерн, наполненных нефтепродуктами, тем самым пожарные предотвратили возможный взрыва. Для тушения огня проводилась пенная атака. в 23:42 пожар локализован. Сгорело и повреждено 9 автоцестер с нефтепродуктами, произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м", - говорится в нем.

Пожар ликвидировали в 23:48.

На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники с привлечением 2-х пожарных поездов (один находился в резерве на железнодорожной станции Дарница), и 90 человек личного состава.

В результате происшествия пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Как сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты КГГА, в случаях задымленности необходимо:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

Не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Возгорание автоцистерн в Киеве. Фото: facebook.com/ucz.kmda

Как сообщали Українські Новини, в начале августа возгорание произошел на АЗС в Киевской области в селе Тарасовка.

Кроме того, в конце августа в Киеве на Минском массиве произошел масштабный пожар в новостройке.