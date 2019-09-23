В Киеве горело офисное помещение: в воздухе превышена концентрация вредных веществ

Вечером 22 сентября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в офисном помещении.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.\r\n"22 сентября в 22:26 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании в офисном помещении на ул. Деревообробной, что в Голосеевском районе. По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже достигала внушительных размеров. Как оказалось, произошло возгорание в 1 этажном производственно-складском здании с распространением огня на рядом расположенное 4-х этажное офисное здание", - говорится в нем.\r\nСообщается, что пожар площадью 700 кв. м было в 01:42 локализован, а в 2:52 - ликвидирован.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа месте происшествия работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава.\r\nВо время пожара погибших и травмированных нет.\r\nПожар в Голосеевском районе Киева. Фото: ГосЧС\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты КГГА, в результате сильного пожара возможно задымление некоторых районов г. Киев. Также, на месте пожара, по периметру здания, проведены замеры о превышении предельно допустимых норм по ряду показателей.\r\nУстановлены следующие результаты:\r\n\r\nоксид азота (NO2) - превышение в 3 раза;\r\nдиоксид серы (SO2) - превышение в 4 раза;\r\nдиоксид углерода (CO2) - превышение в 7 раз.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве вечером, 22 сентября, произошло возгорание автоцистерн с топливом в Деснянском районе.\r\nВ результате возгорания цистерн произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n