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23 сентября 2019, понедельник, 08:53 85
Происшествия 2019-09-23T09:09:18+03:00
Українські Новини
В Киеве горело офисное помещение: в воздухе превышена концентрация вредных веществ

В Киеве горело офисное помещение: в воздухе превышена концентрация вредных веществ

Пожар в Голосеевском районе Киева. Фото: ГосЧС
Пожар в Голосеевском районе Киева. Фото: ГосЧС

Вечером 22 сентября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в офисном помещении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"22 сентября в 22:26 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании в офисном помещении на ул. Деревообробной, что в Голосеевском районе. По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже достигала внушительных размеров. Как оказалось, произошло возгорание в 1 этажном производственно-складском здании с распространением огня на рядом расположенное 4-х этажное офисное здание", - говорится в нем.

Сообщается, что пожар площадью 700 кв. м было в 01:42 локализован, а в 2:52 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава.

Во время пожара погибших и травмированных нет.

Пожар в Голосеевском районе Киева. Фото: ГосЧСПожар в Голосеевском районе Киева. Фото: ГосЧС

Как сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты КГГА, в результате сильного пожара возможно задымление некоторых районов г. Киев. Также, на месте пожара, по периметру здания, проведены замеры о превышении предельно допустимых норм по ряду показателей.

Установлены следующие результаты:

  • оксид азота (NO2) - превышение в 3 раза;
  • диоксид серы (SO2) - превышение в 4 раза;
  • диоксид углерода (CO2) - превышение в 7 раз.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве вечером, 22 сентября, произошло возгорание автоцистерн с топливом в Деснянском районе.

В результате возгорания цистерн произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.

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