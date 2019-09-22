В Киеве горят автоцистерны с топливом

В Киеве вечером, 22 сентября, произошло возгорание автоцистерн с топливом в Деснянском районе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"В 21:55 в Деснянском районе Киева по ул. Вискозная 3 произошло возгорание автоцистерн с топливом. Существует угроза распространения пожара на автомобили. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в нем.

По информации ГосЧС, по состоянию на 22:35 горело 8 автоцистерн с топливом. Для защиты 12 автоцистерн с топливом и грузового поезда подано 6 лафетных стволов и 2 ствола А.

По состоянию на 22:55 спасатели начали буксировку поезда с места пожара.

К тушению привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГосЧС.

В 23:00 2 автоцистерны продолжали гореть. Поезд с топливом спасатели ГосЧС отбуксировали и проводили подготовку к пенной атаке.

Старом на 23:14 на пожар прибыл пожарный поезд.

Пожар в Киеве. Фото: ГосЧС

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