В Киеве горят автоцистерны с топливом

В Киеве вечером, 22 сентября, произошло возгорание автоцистерн с топливом в Деснянском районе.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).\r\n"В 21:55 в Деснянском районе Киева по ул. Вискозная 3 произошло возгорание автоцистерн с топливом. Существует угроза распространения пожара на автомобили. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в нем.\r\nПо информации ГосЧС, по состоянию на 22:35 горело 8 автоцистерн с топливом. Для защиты 12 автоцистерн с топливом и грузового поезда подано 6 лафетных стволов и 2 ствола А.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо состоянию на 22:55 спасатели начали буксировку поезда с места пожара.\r\nК тушению привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГосЧС.\r\nВ 23:00 2 автоцистерны продолжали гореть. Поезд с топливом спасатели ГосЧС отбуксировали и проводили подготовку к пенной атаке.\r\nСтаром на 23:14 на пожар прибыл пожарный поезд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПожар в Киеве. Фото: ГосЧС\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале августа пожар произошел на АЗС в селе Тарасовка Киевской области в четверг, 1 человек госпитализирован, а в конце месяца на Минском массиве произошел масштабный пожар в новостройке, черный столб дыма видно по всему Киеву\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n