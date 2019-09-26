Загострення в ООС: бойовики 32 рази порушили режим тиші, троє військових поранені

В середу, 25 вересня противник 32 рази порушив режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, внаслідок чого троє військових отримали поранення. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.

Бойовики вели обстріл з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперського і стрілецької зброї.

Порушення режиму припинення вогню зафіксували поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Новогнатівки, Травневого, Новолуганського, Південного, Світлодарська, Золотого, Новотошківського, Луганського та Зайцевого.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції сил ООС 24 вересня, 1 військовий загинув і 1 поранений. Раніше бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 23 вересня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Раніше, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.