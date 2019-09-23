На Донбассе боевики применили гранатометы и ранили двоих бойцов ВСУ

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 23 сентября, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

Противник нарушил "минские соглашения" и трижды обстрелял участок разведения №3 "Богдановка - Петровское" из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы также велись возле населенных пунктов Новотроицкое и Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 1 раз обстрелял населенный пункт Зайцево.

В течение текущих суток 2 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

Ранее, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.