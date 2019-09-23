подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 сентября 2019, понедельник, 22:05 28
Силовые структуры 2019-09-23T22:05:08+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили гранатометы и ранили двоих бойцов ВСУ

На Донбассе боевики применили гранатометы и ранили двоих бойцов ВСУ

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 23 сентября, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

Противник нарушил "минские соглашения" и трижды обстрелял участок разведения №3 "Богдановка - Петровское" из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы также велись возле населенных пунктов Новотроицкое и Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 1 раз обстрелял населенный пункт Зайцево.

В течение текущих суток 2 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

Ранее, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

Больше новостей о: война на Донбассе Ситуация в зоне ООС ранен украинский военный

Архив
Новости
Из-за масштабных лесных пожаров в Индонезии покраснело небо 22:30
На Донбассе боевики применили гранатометы и ранили двоих бойцов ВСУ 22:05
Депутат от "Слуги народа" рассказал о новых зарплатах прокуроров 21:54
В Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции 21:52
НАБУ закрыло дело о возможном получении Луценко взятки от экс-депутата Рады Шепелева 21:40
больше новостей
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Заморозки до -4 ночью и +23 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:16 Карта
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
obozrevatel.com
Бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными, - СМИ 17:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok