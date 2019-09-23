На Донбассе боевики применили гранатометы и ранили двоих бойцов ВСУ

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 23 сентября, 2 украинских военнослужащих получили ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.\r\n"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПротивник нарушил "минские соглашения" и трижды обстрелял участок разведения №3 "Богдановка - Петровское" из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.\r\nОбстрелы также велись возле населенных пунктов Новотроицкое и Пищевик.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 1 раз обстрелял населенный пункт Зайцево.\r\nВ течение текущих суток 2 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.\r\nРанее, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.