подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 сентября 2019, вторник, 08:19 59
Силовые структуры 2019-09-17T08:19:47+03:00
Українські Новини
На Донбассе украинские военные понесли потери

На Донбассе украинские военные понесли потери

Свечка Фото: pixabay.com
Свечка Фото: pixabay.com

Сегодня, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС

Обстоятельства выясняет рабочая группа представителей военной службы правопорядка ВСУ и военной части.

Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций ООС вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета. В районе ответственности группировки "Север" боевики также совершили 1 обстрел неподалеку Железного - с ручного противотанкового гранатомета.

За прошедшие сутки в зоне ООС в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков 16 сентября.

боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Больше новостей о: ООС Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС

Архив
Новости
Лидеры стран "нормандского формата" намерены рассмотреть особый статус и выборы на Донбассе, - Пристайко 08:57
В Украине проходит неделя противодействия буллингу в школе 08:55
Полиция эвакуировала 4 тыс. человек из-за сообщений о минировании 3 вузов во Львове 08:50
102 тыс. туш свиней утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области 08:45
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой, - СМИ 08:33
больше новостей
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Олег Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? 10:22
Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: Инстаграм/Владимир Зеленский
Голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве 09:42
С четверга в Киеве будут ограничивать движение транспорта со стороны Борисполя 21:19
Работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020, - Кабмин 22:59
больше новостей
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Марш в Кропивницком. Фото: Facebook/UAnimals
В 24 городах Украины прошли марши в защиту животных: как это было 20:27
Сегодня 19-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе 09:00
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой, - СМИ 08:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok