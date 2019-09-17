На Донбассе украинские военные понесли потери

Сегодня, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС

Обстоятельства выясняет рабочая группа представителей военной службы правопорядка ВСУ и военной части.

Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций ООС вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета. В районе ответственности группировки "Север" боевики также совершили 1 обстрел неподалеку Железного - с ручного противотанкового гранатомета.

За прошедшие сутки в зоне ООС в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков 16 сентября.

боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.