На Донбассе украинские военные понесли потери

Сегодня, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС\r\nОбстоятельства выясняет рабочая группа представителей военной службы правопорядка ВСУ и военной части.\r\nОтмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций ООС вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета. В районе ответственности группировки "Север" боевики также совершили 1 обстрел неподалеку Железного - с ручного противотанкового гранатомета.\r\nЗа прошедшие сутки в зоне ООС в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих получили ранения.\r\nКак сообщали Українські Новини, военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков 16 сентября.\r\nбоевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.