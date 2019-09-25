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25 сентября 2019, среда, 09:45 8
Силовые структуры 2019-09-25T09:46:33+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли силы ООС из запрещенного оружия: погиб украинский военный

Боевики обстреляли силы ООС из запрещенного оружия: погиб украинский военный

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 24 сентября, 1 военнослужащий погиб и 1 ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Указано, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенного "минскими соглашениями" оружия - минометов калибра 82 мм.

Также боевики использовали гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Гнутово, Новоселовки Второй, Павлополя, Красногоровки, Водяного, Пищевика, Травневого, Луганского, Крымского, Зайцевого, Новолуганского, Троицкого.

Погиб 1 военный, еще 1 получил ранения. С начала текущих суток противник совершил 4 обстрела. Один военнослужащий получил ранение.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 24 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил 23 сентября, 2 украинских военнослужащих ранены.


Также на Донбассе, 22 сентября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

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