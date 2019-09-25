Боевики обстреляли силы ООС из запрещенного оружия: погиб украинский военный

Боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 24 сентября, 1 военнослужащий погиб и 1 ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Указано, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенного "минскими соглашениями" оружия - минометов калибра 82 мм.

Также боевики использовали гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Гнутово, Новоселовки Второй, Павлополя, Красногоровки, Водяного, Пищевика, Травневого, Луганского, Крымского, Зайцевого, Новолуганского, Троицкого.

Погиб 1 военный, еще 1 получил ранения. С начала текущих суток противник совершил 4 обстрела. Один военнослужащий получил ранение.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 24 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил 23 сентября, 2 украинских военнослужащих ранены.



Также на Донбассе, 22 сентября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.